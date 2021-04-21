Kırmızı Oda'ya Türkiye Güzeli damga vuracak Melisa Aslı Pamuk Çarpışma'da oynamıştı
Birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Kırmızı Oda dizisine yeni birim dahil oldu. Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk dizinin kadrosunda...
Televizyon ekranlarında Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlama diziler fırtınalar estirirken TV8 ekranlarında da o dizilerden bir tanesi Kırmızı Oda yayın hayatına devam ediyor. Üstelik Kırmızı Oda cuma akşamları reytinglerde de zirveye oynuyor.
Her hafta birbirinden ünlü ve değişik oyuncuları kadrosunda görmeye seyircinin alıştığı dizi de olan Kırmızı Oda'ya son olarak Uğur Yücel katılmış, Esra Ronabar ve Yiğit Özşener'in hikayesine dahil olmuştu.
Kadrosuna sık sık yeni isimleri dahil eden iddialı dizi, bu kez Melisa Aslı Pamuk ile anlaştı.
Son olarak Hay Sultan dizisinde rol alan Pamuk, canlandıracağı karakteri ile başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları ekrana getirecek.