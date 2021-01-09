Kırmızı Oda'ya fuhuş sahnesi damga vurdu Aslıhan Gürbüz Twitter'ı salladı
TV8 ekranlarında dün akşam Kırmızı Oda fırtınası esti. Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Kumru karakterinin hikayesi Twitter'a damgasını vurdu.
Kırmızı Oda dizisi, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle sosyal medyaya damgasını vurdu. Twitter'da uğruna yaşadığı memleketi terk ettiği sevdiği adam tarafından fuhşa sürüklenen Kumru'nun acı hikayesi konuşuldu.
Sevdiği adam Yavuz tarafından kumar borcu karşılığı bir başka adama para karşılığı satılan Kumru'nun geçmişte yaşadıkları ortaya çıktı. Kumru yaşadığı acı dolu anları gözyaşları içinde Doktor Hanım'a anlattı. Bir aşk uğruna evden kaçan Kumru'nun sevdiği adam yüzünden fuhşa sürüklenmesi sosyal medyada da gündem oldu.
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru karakteri hikayesiyle Twitter'da çok konuşulan konular arasına girdi.
İşte Kırmızı Oda dizisi için yapılan bazı paylaşımlar...