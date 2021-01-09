Kırmızı Oda'ya fuhuş sahnesi damga vurdu Aslıhan Gürbüz Twitter'ı salladı

Sevdiği adam Yavuz tarafından kumar borcu karşılığı bir başka adama para karşılığı satılan Kumru'nun geçmişte yaşadıkları ortaya çıktı. Kumru yaşadığı acı dolu anları gözyaşları içinde Doktor Hanım'a anlattı. Bir aşk uğruna evden kaçan Kumru'nun sevdiği adam yüzünden fuhşa sürüklenmesi sosyal medyada da gündem oldu.