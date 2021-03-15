Kırmızı Oda'ya Erkan Petekkaya damga vurmuştu! Flaş karar ortaya çıktı
Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya için flaş bir karar verildi. Kırmızı Oda'da hikayesi herkesin ilgisini çekmişti.
Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayımlanan Kırmızı Oda dizisine Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi'nin hikayesi damga vurdu. Başarılı performansıyla Petekkaya da çok beğenildi. Birçok kişi Kırmızı Oda'yı Sadi karakteri için izler oldu.
Bu durum TV8'in gözünden kaçmadı. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri çok sevilince 5 bölüm olarak girdiği dizideki anlaşması da uzatıldı.
Bu arada Petekkaya'nın bir de film anlaşmasına imza attığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, 15 Temmuz konulu "Şafak Vakti" filminin başrolü için el sıkıştı.
Bu hafta sete çıkan filmde ayrıca Serkan Ercan, Deniz Bolışık, Baran Bölükbaşı ve Aslıhan Karalar gibi ünlü isimler de var. Rafadan Hayat yapım şirketinin imza attığı filmi Volkan Kocatürk yönetiyor.