Kırmızı Oda'ya bomba transfer Deniz Hamzaoğlu Arif'in hikayesiyle sarsacak
TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'ya Deniz Hamzaoğlu dahil oldu. Usta isim, dizide bulduğu çöpleri yanında taşıyan Akif'i canlandıracak.
İlk bölümünden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen Kırmızı Oda dizisinin her geçen gün kadrosu daha da güçleniyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı sevilen dizide Akif karakterini canlandıracak isim belli oldu. Başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu, 7. bölüm itibariyle dizide yer almaya başlayacak.
Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye'nin danışanı Akif karakterini canlandıracak. Bulduğu her şeyi yanında taşıyan ve çöp biriktiren, takıntılı bir karakter olan Akif, hayat hikayesiyle Kırmızı Oda seyircilerinin yeni favorisi olması bekleniyor. x
Başarılı oyuncu son olarak ya İstiklal ya Ölüm dizisi ve Bayi Toplantısı adlı sinema filminde seyirci karşısına çıkmıştı.
Deniz Hamzaoğlu: 27 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim ve orta öğretim eğitimini Yalova'da tamamlayan Hamzaoğlu, yüksek öğretim eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile devam etti. Sonrasında eğitimine devam etme kararı alan Hamzaoğlu, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu.