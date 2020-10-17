Kırmızı Oda'ya bomba transfer Deniz Hamzaoğlu Arif'in hikayesiyle sarsacak

İlk bölümünden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen Kırmızı Oda dizisinin her geçen gün kadrosu daha da güçleniyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı sevilen dizide Akif karakterini canlandıracak isim belli oldu. Başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu, 7. bölüm itibariyle dizide yer almaya başlayacak.