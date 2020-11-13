Kırmızı Oda'nın yıldızı Tülin Özen Bir Başkadır'daki yatak sahnesiyle olay yarattı

Başroldeki Öykü Karayel'in yanı sıra ise diziye damga vuran bir başka başarılı oyuncu Tülin Özen oldu. Bir Başkadır dizisinin ikinci bölümünde olan Tülin Özen ile Alican Yücesoy'un yatak sahnesi sosyal medyada çok konuşulanlardan oldu.