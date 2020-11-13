Kırmızı Oda'nın yıldızı Tülin Özen Bir Başkadır'daki yatak sahnesiyle olay yarattı
TV8 Kırmızı Oda dizisinin yıldızı Tülin Özen'in yeni dizisi Bir Başkadır Netflix'te yayımlandı. Tülin Özen'in cesur sahneleri sosyal medyada olay yarattı.
Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Tülin Özen bu kez bambaşka bir projeyle seyirci karşısına çıktı. Dijital dizi-film izleme platformu olan Netflix'in yeni projesi 'Bir Başkadır' seyircisiyle buluştu.
Kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Alican Yücesoy, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi oyuncuların yer aldığı dizi büyük ses getirdi.
Başroldeki Öykü Karayel'in yanı sıra ise diziye damga vuran bir başka başarılı oyuncu Tülin Özen oldu. Bir Başkadır dizisinin ikinci bölümünde olan Tülin Özen ile Alican Yücesoy'un yatak sahnesi sosyal medyada çok konuşulanlardan oldu.
8 bölümden oluşan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor.