Kırmızı Oda'nın Piraye'si Tülin Özen 'arka odaya alındım' diyerek anlattı

Tülin Özen, “Sana yakışan bir cenaze töreni nasıl olurdu?” sorusuna "Kendi cenazeme reklam almayı hayal ediyorum. Öykü Karayel’e cenazemde konuşma yapma görevini verdim; ağlayarak ‘Ne kadar seksi, ne kadar erotik bir insandı’ diyecek." şeklinde yanıtladı.