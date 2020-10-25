Kırmızı Oda'nın Piraye'si Tülin Özen 'arka odaya alındım' diyerek anlattı
TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisindeki Piraye karakterini canlandıran Tülin Özen yaptığı açıklamalar ile şaşırttı.
YouTube’da yayınlanan “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” programına Kırmızı Oda'nın Piraye'si Tülin Özen konuk oldu. Özen yaptığı açıklamalar ile şok etkisi yarattı.
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Tülin Özen, “Sana yakışan bir cenaze töreni nasıl olurdu?” sorusuna "Kendi cenazeme reklam almayı hayal ediyorum. Öykü Karayel’e cenazemde konuşma yapma görevini verdim; ağlayarak ‘Ne kadar seksi, ne kadar erotik bir insandı’ diyecek." şeklinde yanıtladı.
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Özen'e sorulan "Devlet dairesinde ünlülüğün bir işe yaradı mı" sorusuna "net öne geçmiyorum ama bazen arka odaya geçiyorum" diye konuştu.
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Aşk hayatıyla ilgili Özen "Ünlü aşkım; Rus kozmonot Yuri Gagarin. Çok yakışıklı adam, hastasıyım." şeklinde konuştu.
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