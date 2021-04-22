Kırmızı Oda'nın eski yıldızı Pınar Deniz hayatının en kötü dönemini böyle anlattı
TV8 Kırmızı Oda dizisinde fırtınalar estiren Pınar Deniz, hayatının dönüm noktasını ve en zor günlerini anlattı.
Yeni filmi "Aşkın Kıyameti" için sete çıkan Pınar Deniz, bir dergi için röportaj verdi. Son olarak Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla beğenileri toplayan yıldız oyuncu Alem dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.
Güzel oyuncu, dergiye verdiği röportajda hayatındaki üç dönüm noktasını şu sözlerle anlattı:
"Lise 3'te felsefeyle tanıştım. Hayata bakış açımın değiştiği, büyüdüğümü hissettiğim ilk yıldı. 'Vatanım Sensin' dizisinde oynamak hem kariyer hem mental anlamda dönüm noktamdı.''
''Tüm ailemin COVID-19 yüzünden hastanede yatmasını ve bizim evde yaşadığımız çaresizliği de hiç unutmayacağım. Hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar 'an'dan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım."
Hakkında merak edilenleri anlatan Pınar Deniz, seyahat etmeyi çok sevdiğini belirterek "Ben kendime 'köksüzüm' derim. İçimde hep bir gitmek duygusu var. Yurt dışına gitmeyi çok özledim. Bir an önce bu günleri atlatıp özgürce uçalım istiyorum" dedi.