Kırmızı Oda'nın doktor hanımı Binnur Kaya'dan dizi itirafı

Binnur Kaya, "Biz 'şifa niyetiyle' girdik bu işe… Yönetmen Cem Karcı da, projenin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu da, yapımcı Onur Güvenatam da… Bu işin içinde yer almakla ilgili buluştuğumuz yer aynıydı; şifa. İşin bir televizyon dizisi olduğunu, sektörün ticari bakışını, sektör gerçeklerini unutmadan söylüyorum’" diye konuştu.