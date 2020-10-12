Kırmızı Oda'nın doktor hanımı Binnur Kaya'dan dizi itirafı
TV8'de yayınladığı günden bu yana en çok izlenen dizi Kırmızı Oda'nın başarılı oyuncusu Binnur Kaya da merak konusu oldu. Kaya, Episode Dergisi'ne verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
Komedi rollerinde sıkça adından söz ettiren, Avrupa Yakası Şahika rolüyle hafızalara kazınan, şimdilerde reyting rekorları kıran TV8'in gözde dizisi Kırmızı Oda'nın doktor hanımı Binnur Kaya'dan dizi itirafı geldi.
Kırmızı Oda dizisindeki doktor rolüyle reytinglerde ilk sıralarda yer alan Binnur Kaya, projeyi ‘şifa niyetiyle’ seyirciyle buluşturduklarını söyledi. Binnur Kaya bir psikoloğun hastalarıyla olan ilişkilerinin anlatıldığı dizideki gerçek hikayelerle izleyicilere farklı pencereler açan birisi.
Binnur Kaya, "Biz 'şifa niyetiyle' girdik bu işe… Yönetmen Cem Karcı da, projenin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu da, yapımcı Onur Güvenatam da… Bu işin içinde yer almakla ilgili buluştuğumuz yer aynıydı; şifa. İşin bir televizyon dizisi olduğunu, sektörün ticari bakışını, sektör gerçeklerini unutmadan söylüyorum’" diye konuştu.
Episode Dergisi’ne konuşan oyuncu, komedi dışında bir karakteri oynamanın da kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.