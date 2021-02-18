Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'in yeni dizisi belli oldu fazla uzaklaşmadı!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda'da oynayan Burcu Biricik, yeni dizisi için anlaştı.
Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı derken Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diziler kanalları sardı. TV8'de yayımlanan, Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda, cuma akşamlarının reyting rekortmeni oldu.
Dizide Boncuk karakteriyle bir şizofreni hastasına hayat veren Burcu Biricik ise geçtiğimiz haftalarda en çok konuşulan isimdi. Hem başarılı oyunculuk performansıyla hem de karakterinin hayat hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, dizinden ayrılınca ise hayranları çok üzüldü.
Fakat yüz güldüren bir haber geldi. Kırmızı Oda'dan sonra Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uzaklaşamayan Biricik, yeni dizi Camdaki Kız'da başrol oynacayacak.
Camdaki Kız, yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından diziye uyarlanan bir yapım olarak izleyici karşısına çıkacak.