Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen trend oldu! Melisa Sözen kimdir işte gerçek hali

TV8 kanalının gerçek hayat hikayelerinden hazırlanan Kırmızı Oda dizisi izleyicinin gündemine oturdu. Binnur Kaya'nın bir psikoloğu canlandırdı dizi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek senaryolaştırıldı. Cuma akşamı 3. bölümüyle ekrana gelen dizide Alya rolüne hayat veren Melisa Sözen izleyiciyi performansıyla mest etti. Twitterda trendlere giren Melisa Sözen'e övgüler yağdı. Peki 'deli kız' Melisa'nın gerçek hali nasıl dersiniz... İşte Melisa Sözen'in instagram halleri ve onunla ilgili izleyicinin görüşleri: