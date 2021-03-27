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Kırmızı Oda'dan Tülin Özen Burak Sevinç ayrıldı Yiğit Özşener Esra Ronabar yıktı geçti

Kırmızı Oda'dan Tülin Özen Burak Sevinç ayrıldı Yiğit Özşener Esra Ronabar yıktı geçti

Binnur Kaya'nın başrolde olduğu Kırmızı Oda dizisinden iki oyuncu ayrılırken iki yeni isim de katıldı.

Kırmızı Oda'dan Tülin Özen Burak Sevinç ayrıldı Yiğit Özşener Esra Ronabar yıktı geçti

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Konuk oyuncuların sıklıkla yer aldığı dizide dün akşam iki yeni oyuncu fırtınası esti.

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Kırmızı Oda'dan Tülin Özen Burak Sevinç ayrıldı Yiğit Özşener Esra Ronabar yıktı geçti

Yiğit Özşener ve Esra Ronabar TV8'deki Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olurken aynı anda iki oyuncu da diziye veda etti. 

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Kırmızı Oda'dan Tülin Özen Burak Sevinç ayrıldı Yiğit Özşener Esra Ronabar yıktı geçti

Dizinin sevilen doktorlarından Deniz ve Piraye, herkesten gizledikleri birlikteliklerini açıkladı. Evlilik kararı alan çift, şehir dışında yeni bir hayat süreceklerini söyleyerek işlerinden ayrıldılar. 

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Kırmızı Oda'dan Tülin Özen Burak Sevinç ayrıldı Yiğit Özşener Esra Ronabar yıktı geçti

Yaşanan bu vedanın ardından Piraye rolünü oynayan Tülin Özen ile Deniz'i canlandıran Burak Sevinç diziye veda etti.

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