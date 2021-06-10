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Kırmızı Oda yıldızından kötü haber! Melisa Aslı Pamuk soluğu tatilde aldı pozlarıyla nefes kesti

Kırmızı Oda yıldızından kötü haber! Melisa Aslı Pamuk soluğu tatilde aldı pozlarıyla nefes kesti

Kırmızı Oda dizisinde Mitra Şerifi karakterini canlandıran 30 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk'tan kötü haber geldi.

Kırmızı Oda yıldızından kötü haber! Melisa Aslı Pamuk soluğu tatilde aldı pozlarıyla nefes kesti

İki yıldır süren aşklarını gözlerden uzak yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup'tan sevenlerini üzen haber geldi. Sonbaharda düğün yapmayı planladıkları konuşulan çift, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı.

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Kırmızı Oda yıldızından kötü haber! Melisa Aslı Pamuk soluğu tatilde aldı pozlarıyla nefes kesti

Her ikisi de Hollanda doğumlu olan 30 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk ile 28 yaşındaki Oğuzhan Özyakup hakkında çıkan ayrılık dedikodusu, ikilinin birbirlerini Instagram'da takibi bırakmasıyla doğrulanmıştı.

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Kırmızı Oda yıldızından kötü haber! Melisa Aslı Pamuk soluğu tatilde aldı pozlarıyla nefes kesti

Özyakup Ailesi tarafından çok sevilen genç oyuncunun, yıldız futbolcunun sürekli arkadaşlarıyla tatil planları yapması nedeniyle bunaldığı iddia edilmişti.

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Kırmızı Oda yıldızından kötü haber! Melisa Aslı Pamuk soluğu tatilde aldı pozlarıyla nefes kesti

Arkadaş gurubuyla birlikte Bodrum Yalıkavak'ta tatil sezonunu açan Melisa Aslı Pamuk'un, sürpriz ayrılık sonrası keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.

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