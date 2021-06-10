Kırmızı Oda yıldızından kötü haber! Melisa Aslı Pamuk soluğu tatilde aldı pozlarıyla nefes kesti
Kırmızı Oda dizisinde Mitra Şerifi karakterini canlandıran 30 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk'tan kötü haber geldi.
İki yıldır süren aşklarını gözlerden uzak yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup'tan sevenlerini üzen haber geldi. Sonbaharda düğün yapmayı planladıkları konuşulan çift, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı.
Her ikisi de Hollanda doğumlu olan 30 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk ile 28 yaşındaki Oğuzhan Özyakup hakkında çıkan ayrılık dedikodusu, ikilinin birbirlerini Instagram'da takibi bırakmasıyla doğrulanmıştı.
Özyakup Ailesi tarafından çok sevilen genç oyuncunun, yıldız futbolcunun sürekli arkadaşlarıyla tatil planları yapması nedeniyle bunaldığı iddia edilmişti.
Arkadaş gurubuyla birlikte Bodrum Yalıkavak'ta tatil sezonunu açan Melisa Aslı Pamuk'un, sürpriz ayrılık sonrası keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.