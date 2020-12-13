Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar Fox TV'nin başını yaktı! O dizi final kararı aldı
Cuma akşamlarının sevilen iki dizisi Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar FOX TV'nin başını yaktı.
İlk bölümü 4 Eylül'de TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda kısa sürede reytingleri ve sosyal medyayı adeta yıkıp geçmişti. Her bölümde yeni oyuncuların dahil olmasıyla seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran bir dizi oldu.
Kırmızı Oda'nın ardından reytinglerde zirveye ortak olan Arka Sokaklar 14 yıldır seyirci karşısına çıkıyor. Her sezonda kadrosuna yeni yüzler katan Arka Sokaklar bu süreçte Cuma akşamlarının klasiği olarak yerini sağlamlaştırdı.
Cuma akşamları reyting savaşında Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda rekabeti sürerken bu süreç bir diziye final kararı getirdi.
Fox TV'de ekrana gelmeden büyük tepkiler çeken, isim değişikliğine giden dizi daha fazla dayanamadı.