Kırmızı Oda şahlandı TV8'den rakiplerini bertaraf edecek hamle
Gerçek, yaşanmış hayat hikayeleri ile ekran başındaki seyircileri ağlayan TV8'in bombası Kırmızı Oda 5 Şubat cuma akşamı yayınlanacak 23. bölümü ile rakiplerini adeta yere serecek...
TV 8'in rekor kıran dizisi Kırmızı Oda, cuma günlerine adını yazdırmaya ve zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanları ile yaptığı terapiler sonucu, gerçek hayatta yaşanan olayları hikayeleştirerek televizyona uyarladığı Kırmızı Oda 23. bölümü ile 5 Şubat akşamı ekrana gelecek, yeni bölüm fragmanları şimdiden sosyal medyanın dilinde.
Dizi karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen cuma akşamlarına açık ara adınız yazdırmayı başarıyor. Seyircinin diziyi bağrına basmasının ve her hafta zirveye taşımasının nedeni ise her karakterin günlük hayatta karşımıza çıkıyor olması ve içimizden biri olması...
Son olarak diziye Boncuk karakteri ile izleyici gözyaşına boğan ve hikayesiyle ekrana kilitleyen Burcu Biricik veda etmişti. Seyirci Boncuk'un ölmediğini düşünse de Biricik'in sosyal medya hesabından Kırmızı Oda'ya veda ettiğini ve Boncuk'un hikayesinin bittiğini duyurdu.
Kırmızı Oda'ya çok farklı bir renk katan Burcu Biricik'in bu veda notu ile diziden ayrıldığı ve Boncuk'un hikayesinin mutlu sonla bitmediği de kesinleşmiş oldu.