Kırmızı Oda şahlandı TV8'den rakiplerini bertaraf edecek hamle

Dizi karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen cuma akşamlarına açık ara adınız yazdırmayı başarıyor. Seyircinin diziyi bağrına basmasının ve her hafta zirveye taşımasının nedeni ise her karakterin günlük hayatta karşımıza çıkıyor olması ve içimizden biri olması...