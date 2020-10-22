Kırmızı Oda kadrosuna sürpriz bir oyuncu dahil oldu! İşte o isim
TV8'in yeni sezona damga vuran ‘Kırmızı Oda’ dizisinin sekizinci bölümünde kadroya sürpriz bir isim yer alacak. Konuk oyuncu kadroya 8. bölümde dahil olacak.
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran Kırmızı Oda dizisinde Celil Nalçakan da rol alacak.
TV8'de ekranlara gelen ‘Kırmızı Oda’ dizisine Celil Nalçakan sekizinci bölümünde kadroya konuk oyuncu olarak dahil olacak.
Yeni bölümde bizi neler bekliyor?
Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih (Canberk Gültekin) bu kez Doktor Hanım’ın karşısına çok farklı bir halde çıkıyor ve arkadaşı Garip’i (Celil Nalçakan) kliniğe getiriyor.
Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip’i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif’in (Deniz Hamzaoğlu) kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor.