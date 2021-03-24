Kırmızı Oda istismarı ortaya çıkardı! "Babam sen uyurken beni taciz ediyor"
TV8 ekranında yayınlanan ‘Kırmızı Oda’da Kumru karakterinin canlandırdığı hikaye korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Sevilay Utkun, Kırmızı Oda’daki hikayeyi izlerken kızının öz babası tarafından tacize uğradığını öğrendi.Abone ol
TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda isimli dizide, Aslıhan Gürbüz’ün hayat verdiği Kumru isimli karakterin başına gelenler, çocuk istismarının ortaya çıkmasını sağladı.
Gözyaşları içinde anlattı
Star TV’de yayımlanan habere göre; Kırmızı Oda dizisinde üvey babasının tacizine maruz kalan Kumru isimli karakterin hikayesini izleyen 11 yaşındaki kız çocuğu, annesine gözyaşları içerisinde öz babası tarafından istismar edildiğini anlattı.
Tutuklandı
Gerçeği öğrenen anne Sevilay Utkun’un şikayeti üzerine çocuğuna yıllarca sistematik olarak cinsel saldırıda ve tehditlerde bulunan 55 yaşındaki ‘baba’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.