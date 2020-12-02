Kırmızı Oda dizisine sürpriz oyuncu! Burcu Biricik hikayesiyle şaşırtacak

Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında reytingleri yerle bir etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dizinin Alya'sı Melisa Sözen'in ayrılmasıyla yeni biri isim dahil oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinde Burcu Biricik de yer aldı.