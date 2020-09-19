Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla olay oldu! Melisa Sözen seyirciden tam not aldı
Melisa Sözen, dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda'da oyunculuk performansıyla sosyal medyada trend oldu.
OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir ile Melisa Sözen eşlik ettiği Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi.
Kırmızı Oda’nın üçüncü bölümünde, Doktor Hanım zekasıyla dikkat çeken Alya’yla ilişkisini geliştirip şifrelerini çözmeye başlarken, çocuk yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kalan Meliha’nın İstanbul’daki dramatik öyküsü devam ediyor. Mehmet’in yaşadığı değişim ise eşi Nesrin’i hayli endişelendiriyor.
Dizide Alya karakterini oynayan Melisa Sözen, oyunculuğuyla tam not aldı.
Dizide Alya'nın sahneleri seyirciyi etkilerken, sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Sözen için "Sen müthiş bir oyuncusun", "Resmen yaşadın", "Bir rol ancak bu kadar gerçekçi oynanır" gibi yorumlar yapıldı.