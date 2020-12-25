Kırmızı Oda dizisinde Aslıhan Gürbüz sürprizi! Herkes oyunculuğu bıraktı sanıyordu
Kırmızı Oda dizisine Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran konuk oyuncu olarak katıldı. Aslıhan Gürbüz'ü fragmanda görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Binnur Kaya'nın başrolde olduğu Kırmızı Oda dizisi TV8 kanalını yüzünü güldüren önemli yapımları arasında. Cuma akşamları reytingleri elinde tutan dizinin yeni bölümü de heyecanla beklenirken seyircinin karşısına bir sürpriz çıktı.
Senaryo gereği sık sık ünlü oyuncuların konuk olduğu diziye son olarak iki isim daha dahil oldu. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın 17'nci bölüm fragmanı yayımlandı.
Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Ufak Tefek Cinayetler dizisinde önemli bir başarı yakalayan Aslıhan Gürbüz konuk olacak.
Bir diğer sevilen oyuncu ise son olarak Çatı Katı Aşk dizisinde rol alan Bülent Seyran.