Kırmızı halıda mide bulandıran taciz! Euohoria yıldızı Sydney Sweeney şaştı kaldı
Euphoria dizisinde yıldızı parlayan dünyaca ünlü oyunu Sydney Sweeney kırmızı halıda neye uğradığını şaşırdı.
Sydney Sweeney, Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandırmasının ardından büyük bir ün kazandı.
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Dizideki cesur sahneleriyle gündeme gelen Sweeney, ailesinden aldığı tepkiyi açıklamıştı.
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Sweeney büyükanne ve büyükbabasının oynadığı sahnelere gördükten sonra kendisine "Hollywood'daki en iyi göğüslere sahipsin" dediğini söylemişti.
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İlk kez Met Gala kırmızı halısında boy gösteren ünlü oyuncu paparaziler tarafından adeta tacize uğradı.
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