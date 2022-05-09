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Kırmızı halıda mide bulandıran taciz! Euohoria yıldızı Sydney Sweeney şaştı kaldı

Kırmızı halıda mide bulandıran taciz! Euohoria yıldızı Sydney Sweeney şaştı kaldı

Euphoria dizisinde yıldızı parlayan dünyaca ünlü oyunu Sydney Sweeney kırmızı halıda neye uğradığını şaşırdı.

Kırmızı halıda mide bulandıran taciz! Euohoria yıldızı Sydney Sweeney şaştı kaldı

Sydney Sweeney, Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandırmasının ardından büyük bir ün kazandı.

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Kırmızı halıda mide bulandıran taciz! Euohoria yıldızı Sydney Sweeney şaştı kaldı

Dizideki cesur sahneleriyle gündeme gelen Sweeney, ailesinden aldığı tepkiyi açıklamıştı.

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Kırmızı halıda mide bulandıran taciz! Euohoria yıldızı Sydney Sweeney şaştı kaldı

Sweeney büyükanne ve büyükbabasının oynadığı sahnelere gördükten sonra kendisine "Hollywood'daki en iyi göğüslere sahipsin" dediğini söylemişti.

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Kırmızı halıda mide bulandıran taciz! Euohoria yıldızı Sydney Sweeney şaştı kaldı

İlk kez Met Gala kırmızı halısında boy gösteren ünlü oyuncu paparaziler tarafından adeta tacize uğradı.

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