Kırmızı ete Ramazan öncesi yüzde 48 zam! Yeni tabloda rakamlar uçtu

Ramazan öncesi gıda fiyatlarındaki artış cep yakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerdeki süt zammından sonra şimdi de kırmızı ete zam geldi. Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, et fiyatlarına yüzde 48 zam yapıldı.

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükseldi. Ramazan ayının yaklaşmasına kısa bir süre kala yapılan zam serbest piyasada da et fiyatlarını daha da yukarı çekeceği belirtiliyor.

