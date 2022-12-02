Kırmızı çizgimizdir dedi ilk kez rakam verdi! Türk İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

"7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz"



Sözlerini sürdüren Atalay "7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli"