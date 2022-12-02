Kırmızı çizgimizdir dedi ilk kez rakam verdi! Türk İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonunda ilk toplantının yapılmasının ardından sendika cephesinden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ilk kez rakam verdi. Atalay "7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Milyonlar nefesini tuttu ay sonunda belli olacak asgari ücret zammına kilitlendi. Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber’de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu. İlginç bir asgari ücret açıklaması yaptı.
Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.
"7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz"
Sözlerini sürdüren Atalay "7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli"
"Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar"
Atalay, "İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" dedi.