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Kırmızı Çizgi Fitbol İnternethaber Youtube'da canlı yayın izleyin

İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programını canlı yayınla izleyebilirsiniz. Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan ve Serdar Ali Çelikler, spor gündemini değerlendiriyor.

Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programıyla sizlerle birlikte.

Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönen efsane program, Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan ve Serdar Ali Çelikler'in yorumlarıyla spor gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

Galatasaray-PSG maçı öncesi son gelişmeler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam PSG ile oynayacağı maçın yanı sıra hafta sonu Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanan müsabakaların analizi yapılacak.

Beşiktaş küme düşme hattına geriledi
Küme düşme hattına gerileyen Beşiktaş'taki son gelişmeler. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yükselen form grafiği... Derbi maçı öncesinde Ali Koç'un Mustafa Cengiz'in küçük bir Galatasaraylı taraftarla fotoğrafını çekmesi... 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programını kaçırmamak için İnternethaber'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.

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