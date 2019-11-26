Kırmızı Çizgi Fitbol İnternethaber Youtube'da başladı

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programı sizlerle birlikte.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Arda, Galatasaray'a mı dönüyor?

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı öncesi Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi ve ikili arasındaki buzların erimesiyle birlikte tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe dönme olasılığı yeniden gündeme geldi.

Zirvenin sahibi Yiğido

Süper Lig'de dört büyüklerin milyon euroluk bütçesi karşısında Süper Lig'de lider durumda bulunan Sivasspor mütevazi kadrosuyla büyük bir başarı elde ederken Galatasaray ve Fenerbahçe'deki puan kayıpları devam ediyor.

Ersun Yanal, hedef tahtasında

Özellikle Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın Malatya maçında defansif oyuncularla sahaya çıkması ve oyuncu tercihleri çok eleştirildi. Başkan Ali Koç da gidişattan memnun değil. Ersun Yanal, hedef tahtasında.

Beşiktaş zirveye ortak oldu

Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmeye başladı. Abdullah Avcı ve öğrencileri, son haftalarda alınan galibiyetlerin ardından zirve yarışında 'ben de varım' dedi.

Trabzonspor ise Ankaragücü engelini rahat bir şekilde geçerek zirve yarışını sürdürdü.

Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş bu hafta neler yapacak?

Transfer dönemi yaklaşırken birçok takım, futbolcu arayışına girdi.