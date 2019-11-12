Kırmızı Çizgi Fitbol İnternethaber Youtube'da başladı

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' sizlerle birlikte.

İNTERNETHABER'İN YOUTUBE KANALINA ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYIN



Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Yiğidolar ligin zirvesinde

4 büyükler diye tabir ettiğimiz takımların yanı sıra Medipol Başakşehir de haftayı galibiyetle kapattı ve milli araya lider girdi. Zirvenin tepesinde yer alan Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Fatih Terim, Abdullah Avcı, Ersun Yanal ve Ünal Karaman gibi deneyimli isimleri geride bıraktı.

Ersun Yanal takımda neler değiştirecek?

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 ile geçti ama oynanan oyun keyif vermedi. Ersun Yanal takımda neler değiştirecek? Fatih Terim, Real Madrid hezimetinin ardından revizyona gitti ve Ömer Bayram'la Emre Taşdemir'i takıma monte edip dizilişte değişikliğe gitti.

Galatasaray seçime gidecek mi?

A Milli Takım, İzlanda ve Andorra ile iki hayati maça çıkacak. Millilerde tek hedef galibiyet. Galatasaray'da neler oluyor? Sarı-Kırmızılı kulüp, seçime gidecek mi? Kayyum tehlikesi var mı?

Ülkenin yüz akı Başakşehir

Trabzonspor ve Beşiktaş, Avrupa'ya erken havlu attı. Medipol Başakşehir ise ülke futboluna puan kazandıran tek takım ve grubunda lider durumda.

Tüm bu soruların yanıtları 'Kırmızı Çizgi Fitbol'da yanıt bulacak.