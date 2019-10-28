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Kırmızı Çizgi Fitbol canlı yayınla İnternethaber Youtube'da başladı

İnternethaber'in Yotube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı başladı.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

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