Kırmızı Çizgi Fitbol canlı yayınla İnternethaber Youtube'da

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı bugün saat 16:00'da sizlerle birlikte olacak.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Galatasaray, Real deplasmanında

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Zorlu randevu öncesi Galatasaray'da Şener Özbayraklı ve Radamel Falcao forma giyemeyecek. Galatasaray, Real karşısında galibiyet elde edebilecek mi? Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, bu hafta neler yapacak?

Fenerbahçe liderlik fırsatını tepti

Süper Lig'de Kayserispor'a 1-0 mağlup olan ve liderlik fırsatını tepen Fenerbahçe'de son gelişmeler. Rakamlarda tüm takımların önünde olan Fenerbahçe, galibiyet almakta zorlanıyor. Fenerbahçe'de sorun ne?

Neden 'VAR'a gidilmiyor?

Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında hakemlerin vermiş olduğu tartışmalı kararlar sonrası MHK'nin yaptığı 'VAR' açıklaması. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin TFF'yi ve savcıları göreve çağırması.

İşte tüm bu konular, bugün Kırmızı Çizgi Fitbol programında ele elınacak.