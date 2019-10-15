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Kırmızı Çizgi Fitbol canlı yayınla İnternethaber Youtube'da

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' bugün saat 16:00 ile 17:00 arasında sizlerle birlikte olacak.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Fransa'dan lider döndük
Türkiye'nin dün akşam Fransa ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı müsabaka canlı yayında sizler için yorumlanacak. Özellikle Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın ardından milli futbolcuların Mehmetçik için yolladığı selamlar Avrupa medyasını neden rahatsız etti? Futbola siyasetin karışması doğru mu? EURO 2020'ye lider olarak mı gideceğiz ?

Beşiktaş'taki başkanlık yarışı?
Dört büyüklerde yaşanan son gelişmeler ve Beşiktaş'ın başkan adaylarının projeleri neler? İşte tüm bu konuların ele alınacağı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programını kaçırmak istemiyorsanız saat 16:00 ile 17:00 arasında bekliyoruz sizleri...

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