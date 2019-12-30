Kırmızı Çizgi Fitbol canlı - Şenol Güneş Trabzonspor'a mı geliyor?

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 4-1 yendiği maçta hakem Fırat Aydınus'un tartışmalı kararları müsabakaya damga vurmuştu. Hatta Beşiktaşlı taraftarlar ''Fırat eyyam yapsana'' şeklinde tezahüratlarda bulunmuştu.

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Yiğidolar ilk yarıyı lider tamamladı

37 puan toplayan Sivasspor, dört büyükler önünde ilk yarıyı lider tamamlarken Yiğidoları sırasıyla Medipol Başakşehir, Trabzonspor, ve Fenerbahçe takip etti. Sahasında Antalyaspor'u 5 golle geçen Galatasaray ise yedinci sırada yer aldı.

''Arda burada bırakmalı''

Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 yenerken ilk yarıya moralli girdi. Teknik direktör Fatih Terim'in Arda Turan için sarf ettiği sözler "Arda Turan ile Fatih Terim arasındaki ilişki ile, futbolcu Arda Turan ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki ilişkiyi ayıralım. Özel hayattaki ilişkimiz farklı. Arda gibi bir Galatasaraylının, çok önemli bir oyuncunun böyle kelamlarla anılmasından çok mutlu değilim, Arda çok önemli bir oyuncu. Galatasaray için de önemli bir figürdü. Nasıl gelişir bilmiyorum ama bana 'Galatasaray'da mı bırakmalı Arda' derseniz, oyum bu yönde olur. Arda hem iyi bir Galatasaraylıdır, hem de daha vermesi gereken bir zaman dilimi var diye düşünüyorum. Son yılları pas geçti. Ne olur bilmiyorum. Arda iyi bir Galatasaraylıdır, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar. Burada bırakmalı mı futbolu, burada bırakmalı ama nasıl olur bilmiyorum" yanıtını verdi.'' dikkat çekti.

Trabzonspor'da Ünal Karaman depremi

Trabzonspor'da ise Ünal Karaman depremi yaşanıyor. Kayserispor maçının ardından ''Beni ezmeye kalkanların boğazında takılırım'' sözlerinden sonra istifa etmesi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ''canım acıdı, tehdit edildim'' şeklinde kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Şenol Güneş ve Erol Bulut'un isimleri bordo-mavili camiayla anılmaya başlandı.

Fenerbahçe'nin deplasman kabusu sona erdi

Fenerbahçe ise deplasman kabusuna Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek son verdi. Teknik direktör Ersun Yanal ise Antalya'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayarak son haftalarda yaşanan olaylara açıklık getirecek.

Zekeriya Alp sessizliğini bozuyor

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

İlk yarıyı değerlendirecek

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda MHK Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek.







