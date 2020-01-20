HABER /  KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Kırmızı Çizgi Fitbol canlı - Fenerbahçe transfer yapabilecek mi

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı bugün canlı yayında saat 20:30'de sizlerle birlikte. Gündemde birçok konu var.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Sivasspor, 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi ve liderliğini devam ettirdi. Başakşehir ve Trabzonspor rakiplerini farklı mağlup ederken Galatasaray ve Fenerbahçe de haftayı 3 puanla kapatmayı başardı.

İNTERNETHABER'İN YOUTUBE KANALINA ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Comolli istifa etti
Fenerbahçe'de hafta içerisinde sportif direktör Damien Comolli, Ali Koç'la yaptığı görüşmenin ardından istifa etti. Comolli, bugüne kadar 28 transfer yaparken ardında bir enkaz bıraktı.

Taraftar Sergen Yalçın'ı istiyor
Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar Sivasspor mağlubiyetinin ardından Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

Vedat Muriç bilerek mi kart gördü
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Vedat Muriç'in gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu. Cezasını kupa maçında çekecek olan Vedat Muriç, Başakşehir müsabakasında forma giyebilecek. Futbol komuoyunda Vedat Muriç'in Başakşehir maçında oynayabilmek için bilerek cezalı duruma düştüğü şeklinde görüşler var.

Fenerbahçe transfer yapabilecek mi?
Ali Koç, transfer için TFF'den beklenen limit talebinin kabul edilmediğini belirtmiş konuyu Tahkim'e taşıyacaklarını ifade etmişti.

Hangi hoca ne dedi?
Abdullah Avcı: "Transfer istemediğim iddiaları yalan"
Rıza Çalımbay: "Bizim dışımızda herkes 'şampiyon olacağız' diyor"
Hüseyin Çimşir: "4 dakikada 3 gol atmışız, güzel"
Ersun Yanal: "Vedat atılmasın diye saldırdık"
Fatih Terim: "Arda'ya bir şans kapısı açılmalı"

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP yöneticilerine sert cevap
Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı
Sağlık Bakanı açıkladı! 3'ü Türk 9 kişi Türkiye'ye getiriliyor
Türk Telekom ve Google çöktü mü internete neden girilemiyor? işte durum
Fenerbahçeli Victor Moses, Inter’de
Cinayet işlemeyi reddetti diye sütyen giydirdiler! Döner Kardeşler davası başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi
Edinson Cavani PSG'den ayrılıyor
ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce göçmen Meksika sınırına dayandı
Sahte İsrail pasaportlu 3 Türk vatandaşı Bosna Hersek'te yakalandı
Gaziantep FK'ya yeni sportif direktör
Ebru Şancı kimdir yaşı kaç eşi Alpaslan Öztürk kimdir?
Yorumlar