Kırmızı Çizgi Fitbol canlı - Fenerbahçe transfer yapabilecek mi

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı bugün canlı yayında saat 20:30'de sizlerle birlikte. Gündemde birçok konu var.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Sivasspor, 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi ve liderliğini devam ettirdi. Başakşehir ve Trabzonspor rakiplerini farklı mağlup ederken Galatasaray ve Fenerbahçe de haftayı 3 puanla kapatmayı başardı.

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Comolli istifa etti

Fenerbahçe'de hafta içerisinde sportif direktör Damien Comolli, Ali Koç'la yaptığı görüşmenin ardından istifa etti. Comolli, bugüne kadar 28 transfer yaparken ardında bir enkaz bıraktı.

Taraftar Sergen Yalçın'ı istiyor

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar Sivasspor mağlubiyetinin ardından Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

Vedat Muriç bilerek mi kart gördü

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Vedat Muriç'in gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu. Cezasını kupa maçında çekecek olan Vedat Muriç, Başakşehir müsabakasında forma giyebilecek. Futbol komuoyunda Vedat Muriç'in Başakşehir maçında oynayabilmek için bilerek cezalı duruma düştüğü şeklinde görüşler var.

Fenerbahçe transfer yapabilecek mi?

Ali Koç, transfer için TFF'den beklenen limit talebinin kabul edilmediğini belirtmiş konuyu Tahkim'e taşıyacaklarını ifade etmişti.

Hangi hoca ne dedi?

Abdullah Avcı: "Transfer istemediğim iddiaları yalan"

Rıza Çalımbay: "Bizim dışımızda herkes 'şampiyon olacağız' diyor"

Hüseyin Çimşir: "4 dakikada 3 gol atmışız, güzel"

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Fatih Terim: "Arda'ya bir şans kapısı açılmalı"