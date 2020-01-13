Kırmızı Çizgi Fitbol canlı - Ali Koç Mustafa Cengiz Ahmet Ağaoğlu kavgası

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı bugün canlı yayınla saat 21:00'da sizlerle birlikte. Gündemde Ali Koç'un açıklamalarının yanı sıra Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı'na verdiği yanıtlar var.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala takımlar yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirirken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları futbol camiasında gündeme bomba gibi düştü.

Sedikida, Onyekuru, Falette ve Guilherme

Galatasaray, kadrosunu Sedikida, Saracchi ve Onyekuru ile güçlendirirken Beşiktaş, Malatyaspor'da forma giyen Guilherme transferinde mutlu sona yakın. Fenerbahçe ise Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sivasspor da Göztepe ile yollarını ayıran Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.

Comolli-Ali Koç krizi

Falette transferinin ardından eleştirilen Comolli, ''Bu transfer başkan tarafından yapıldı'' derken topu Ali Koç'a attı. Ali Koç ise Comolli ile bir araya geldi ve ''Şimdilik yolumuza devam ediyoruz'' dedi.

Ali Koç'tan sert sözler

Ali Koç'un henüz TFF'nin limit harcamalarıyla ilgili henüz resmi bir adım atmamasını eleştirirken Trabzonspor ve Galatasaray'ı hedef alan açıklamalara imza attı. 3 Temmuz ruhunu hatırlatan Ali Koç, 'Şampiyon olmamız engelleniyor'' dedi.

Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'ye ne oluyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise Ali Koç'a verdiği yanıtta şu ifadaleri kullandı; ''Tamamını izleyemedim, ilgili bölümleri izledim. Çok üzüldüm. Özellikle ben şunu anlamakta çok güçlük çekiyorum. 'Oyun oynanırken kural değişmez' sözcüğü genel bir sözcüktür. Bir defa kural değişti, play-off çıkarıldı dediğimde maalesef 'ya size yanlış bilgi verilmiş ya yanılıyorsunuz, ya da yalan söylüyorsunuz' şeklinde bir ibare kullanıldı. Ben bu sözcüğü bir kulüp başkanına yakıştıramadım. Sizi bu sözcük niye rahatsız etti. Fenerbahçe'ye ne oluyor. Ben bunu samimi olarak söylüyorum, anlamakta güçlük çekiyorum."

''Biz bu senaryolarda yokuz''

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise ''Trabzonspor her zaman gelir ve giderleri kuruşuna kadar açıklıyor. Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış. Bir kez daha ellerine vereceğiz, oradan okusunlar. Son noktayı şöyle koyayım yıllarca hayatlarını gizli örtülü işlerle, icraatlerle sürdürenlerin bakış açısı bu. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Mücadele sahada verilir. Ülkedeki futbolu 3,5,7 sene öncesine çekmek isteyenlerin senaryosunda biz yokuz. Kendileri oynasınlar.

Aziz Nesin'li yanıt

Trabzonspor Kulübü, daha sonra internet sitesinden yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi; "Eşi benzeri görülmemiş derecede trajikomik bir olay başımıza geldiğinde bunu nasıl adlandırırız? Elektriği olmayan bir köye elektrik faturasının gelmesi gibi... Halkımız uzun yıllardır bu ve benzeri durumlar karşısında "Aziz Nesinlik olay" ifadesini kullanıyor. İşte Trabzonspor'un bugünlerde içine çekilmeye çalışıldığı hadiseler de ibretlik bir Aziz Nesin hikayesidir. Ne gariptir ki kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor!