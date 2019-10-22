Kırmızı Çizgi Fitbol bugün saat 16:00'da İnternethaber Youtube'da

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programı bugün saat 16:00'da siz sporseverlerle birlikte olacak.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Galatasaray -Real Madrid maçı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Galatasaray'da Radamel Falcao Real'e karşı forma giyemeyecek. Real Madrid'de ise 6 eksik var.

Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen mali tablo

Konyasporlu kaleci Serkan Kırıntılı'nın yaptığı inanılmaz hata. Fatih Terim ile Ali Koç arasında yaşanan 'sicili bozuk' kavgasından sonra Galatasaray'ın Divan Restoran ile olan anlaşmayı feshetmesi. Dört büyüklerde yaşanan son gelişmeler ve Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen mali tablo.

Emre kırık kaburgasıyla asist yaptı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun fedakarlığı ve Trabzonspor'un yükselen formu. Beşiktaş'ta yaşanan puan kayıpları. Malatyaspor'un zirveyi bırakmaması. İşte tüm bu konuların ele alınacağı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programını kaçırmak istemiyorsanız saat 16:00 ile 17:00 arasında bekliyoruz sizleri...