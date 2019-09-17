Kırmızı Çizgi Fitbol bu akşam saat 19:00'da İnternethaber Youtube'da

İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programı bu akşam saat 19:00'da canlı yayınla sizlerle birlikte olacak. Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan ve Serdar Ali Çelikler, spor gündemini değerlendirecek.

Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, İnternethaber'in YouTube kanalında geçtiğimiz hafta Pazartesi günü yayın hayatına başlayan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programı bugün üçüncü bölümüyle ekranda.

Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönen efsane program, Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan ve Serdar Ali Çelikler'in yorumlarıyla spor gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

Hangi konular masaya yatırılacak

Fenerbahçe'nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildiği maçta Ersun Yanal'ın tercihleri ve taktik konusunda yetersiz kalması. Müsabakada kural hatası var mı? Fenerbahçe Kulübü, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Alanya maçının tekrarı için TFF'ye başvurma kararı aldı. Erol Bulut'un 4'te 4 yaparak Alanya'yı zirveye taşıması, Trabzonspor'da üst üste yaşanan sakatlıklar ve Gençlerbirliği maçında yenilen son gol öncesi faul var mıydı?

Galatasaray Devler Ligi'nde ne yapar?

Galatasaray'ın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Club Brugge maçının yanı sıra Beşiktaş'taki kötü gidişatın ve Abdullah Avcı'nın B ve C planlarının olmamasının ele alınacağı programı kaçırmamak için İnternethaber'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.

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