Kırmızı Çizgi Fitbol bu akşam saat 18:30'da İnternethaber Youtube'da

İnternethaber'in Yotube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı bu akşam saat 18:30'da sizlerle birlikte olacak.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Abdullah Avcı 'oh' çekti

Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray'ı tek golle geçmesi ve Abdullah Avcı'nın derin bir 'oh' çekmesi. Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybetmesinin ardından Fatih Terim'in açıklamaları ve kadroda revizyona gideceğinin sinyalini vermesi...

Fenerbahçe'nin 5-1'lik galibiyeti

Fenerbahçe'nin sahasında konuk ettiği Konyaspor karşısında elde ettiği 5-1'lik galibiyet ve coşkulu oyun... Yeni Malatyaspor'un yükselen form grafiği... Samet Aybaba'nın 17 günlük Kayserispor macerasının ardından görevinden istifa etmesi.

Kırmızı Çizgi Fitbol saat 18:30'da

İşte tüm bu konuların ele alınacağı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programı bu akşam saat 18:30'da sizlerle birlikte olacak.