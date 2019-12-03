Kırmızı Çizgi Fitbol bu akşam saat 16:00'da İnternethaber Youtube'da

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı bugün saat 16:00'da sizlerle birlikte.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırılıyor.

Türkiye, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Türkiye bu gruptan çıkar mı? Şenol Güneş ve öğrencileri bu turnuvada başarılı olabilecek mi?

Sivasspor'un lider kapattığı bu haftada Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 2'şer puan kaybederken Beşiktaş ve Medipol Başakşehir zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında 2 puan bırakırken ev sahibi ekibin lehine tekrarlanan penaltı ve öncesinde sarı-lacivertli takımın golünün iptal edilmesi müsabakaya damga vurdu. Fenerbahçe Kulübü, Malatya maçında benzer pozisyonda penaltının neden tekrar edilmediğini sorguladı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Ömer Bayram'ın Pereira'ya attığı tokat sarı mı yoksa kırmızı mı olmalıydı? Emre Mor'a yapılan hareket penaltı mıydı?

Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında attığı ikinci golden önce topun çizgiyi geçip geçmediği çok tartışıldı. VAR sistemi gerçekten adaletli bir şekilde işliyor mu?