Kırmızı Çizgi Fitbol bu akşam 18:00'da İnternethaber Youtube'da

İnternethaber'in Youtube kanalında geçtiğimiz hafta yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programı bu akşam saat 18:00'da canlı yayınla sizlerle birlikte olacak. Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan ve Serdar Ali Çelikler, spor gündeminde öne çıkan başlıkları masaya yatıracak.

Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, İnternethaber'in Youtube kanalında geçtiğimiz hafta Pazartesi günü yayın hayatına başlayan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programı bu akşam saat 18:00'da canlı yayında sizlerle birlikte olacak.

Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönen efsane program, Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan ve Serdar Ali Çelikler'in yorumlarıyla spor gündeminin nabzını tutmaya devam edecek.

Fatih Terim'in aldığı 4 maçlık cezanın yanı sıra, Milli Takım'ın 1-0 kazandığı Andorra ve yarın akşam oynanacak Moldova maçı öncesi Filenin Sultanları'nın Avrupa ikinciliğinin ele alınacağı programı kaçırmamak için İnternethaber'in Youtube kanalına abone olmayı unutmayın.

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