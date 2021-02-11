Kırmızı bikinili Şeyma Subaşı! Vücudundaki o detay gözlerden kaçmadı
Şeyma Subaşı, yurt dışına kapağı attı Türkiye'ye uğramıyor bile. Denizin güneşin ve kumun keyfini çıkarıyor.
Miami'den ev aldığından beri Şeyma Subaşı, Türkiye'ye gelmez oldu. Yeni sevgilisi Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile yurt dışında gününü gün ediyor.
Sosyal medyasında ise değişen bir durum yok gününün birçok anını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Türk takipçileri ise artık isyan etmeye başladı. Türkiye'de kar altında üşüyerek yaşayanlar, Subaşı'nın deniz, kum, güneş pozlarına isyan etmeye başladı.
Subaşı ise kendisine gelen yorumlara hiç aldırmıyor. Yeni fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Hatta tatilden tatile koşuyor.
Daha önce de üstsüz pozlar vererek sınırları zorlayan Subaşı mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:
"En sağlıklı, en mutlu, yararlı, sevilen, sevgi dolu, yumuşak, bilge ve güçlü. Zirvedeyim"