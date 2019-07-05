Kırkpınar'da çayıra çıkan çocukların hayali başpehlivan olmak
Demirören Haber Ajansı
EDİRNE'de 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Er Meydanı'na çıkan minik pehlivanların hayali başpehlivan olmak...
EDİRNE'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Er Meydanı'na ilk olarak yaklaşık 300 minik pehlivan çıktı.
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Birbirleriyle kıyasıya mücadele eden minikler, geleceğin başpehlivanları olmak için bütün güçlerini, çayırda ortaya koyuyor.
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Ata sporu yağlı güreşlerin geleceği olacak olan minik pehlivanların tek hayali İsmail Balaban, Recep Kara, Ali Gürbüz olmak.
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Kel Aliço, Adalı Halil, Koca Yusuf gibi cihan pehlivanlarını da tanıyan çocuk pehlivanlar; Antalya, İstanbul, İzmir, Tokat, Manisa gibi Türkiye'nin her yerinden Kırkpınar Er Meydanı'na güreşmek için geliyorlar.
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