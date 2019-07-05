Kırkpınar'da çayıra çıkan çocukların hayali başpehlivan olmak

Kel Aliço, Adalı Halil, Koca Yusuf gibi cihan pehlivanlarını da tanıyan çocuk pehlivanlar; Antalya, İstanbul, İzmir, Tokat, Manisa gibi Türkiye'nin her yerinden Kırkpınar Er Meydanı'na güreşmek için geliyorlar.