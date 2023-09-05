Kırklareli'ni sağanak sonrası sel vurdu! Turistik tesis sular altında kaldı. Biri çocuk 5 kişi kayıp!

Asfaltın bazı bölümlerine zarar veren taşkın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Taşkın, arazilere yayılmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu bölgede kuvvetli sağanakların yarına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.