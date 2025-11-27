BIST 10.955
DOLAR 42,44
EURO 49,33
ALTIN 5.669,19
YEREL

Kırklareli'de evde yangın çıktı! 1 Ölü, 1 yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Karahalil beldesinde C.S’nin (46) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yangında C.S. ile evde bulunan Ç.Ç. (41) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.S. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ç.Ç'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından evi yaktığı iddiasıyla C.S’nin eski eşi Bahar D. (40) gözaltına alındı.

