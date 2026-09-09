Kırklareli'de bugün denize girilmesi yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.
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Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetim yapacağı kaydedildi.