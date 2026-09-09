Kırklareli'de bugün denize girilmesi yasaklandı

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetim yapacağı kaydedildi.