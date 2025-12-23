Kırılgan rollerde oynayan Hafsanur Sancaktutan'dan karakter açıklaması

“Hem bir kadın hem de bir oyuncu olarak kendinizi gelecekte nerede görüyorsunuz?” sorusuna da içtenlikle yanıt veren Hafsanur Sancaktutan, hedeflerini şu sözlerle özetledi:

“Değişmekten korkmayan, sürekli öğrenen ve hayallerinin peşinden yürüyen bir kadın olmak istiyorum. Oyuncu olarak ise daha çok hikâye anlatan, daha fazla ruha dokunan biri olmayı hedefliyorum.”

Bugüne kadar yaşadıklarından çıkardığı en önemli dersi de paylaşan Sancaktutan, sözlerini şu anlamlı ifadelerle noktaladı:

“Hiçbir şey tesadüf değil. Yaşadığın her deneyim seni bir sonraki basamağa hazırlar; yeter ki fark etmeyi bil.”