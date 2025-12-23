Kırılgan rollerde oynayan Hafsanur Sancaktutan'dan karakter açıklaması
Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, verdiği röportajda hem oyunculuk anlayışına hem de hayata bakışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harper’s Bazaar’ın yeni sayısına konuk olan Sancaktutan, kamera karşısında en çok hangi duyguyu canlandırmaktan keyif aldığını anlattı.
Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen “Kamera karşısında en çok hangi duyguyu oynamayı seviyorsunuz?” sorusuna net bir yanıt verdi. Sancaktutan, “Kırılganlık” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnsanların en çok gizlediği alan orası. O kapalı alanı açmak, hem oyuncu olarak hem de insan olarak beni zenginleştiriyor.”
Hafsanur Sancaktutan, hayatta kendisini motive eden unsurlara da değindi. Sürekli gelişmenin ve dönüşmenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan oyuncu, “Bir önceki halimden daha cesur, daha özgür olabilmek beni motive ediyor. Kendimi aşma duygusunu seviyorum” ifadelerini kullandı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Sancaktutan, dijital dünyayla kurduğu dengeye de değindi. Ünlü oyuncu, “Sanal olanla gerçek hayat arasındaki çizgiyi netleştirmeyi öğrendim. Paylaştıklarım hayatımın tamamı değil, sadece izin verdiğim pencereler” diyerek dikkat çekti.
“Hem bir kadın hem de bir oyuncu olarak kendinizi gelecekte nerede görüyorsunuz?” sorusuna da içtenlikle yanıt veren Hafsanur Sancaktutan, hedeflerini şu sözlerle özetledi:
“Değişmekten korkmayan, sürekli öğrenen ve hayallerinin peşinden yürüyen bir kadın olmak istiyorum. Oyuncu olarak ise daha çok hikâye anlatan, daha fazla ruha dokunan biri olmayı hedefliyorum.”
Bugüne kadar yaşadıklarından çıkardığı en önemli dersi de paylaşan Sancaktutan, sözlerini şu anlamlı ifadelerle noktaladı:
“Hiçbir şey tesadüf değil. Yaşadığın her deneyim seni bir sonraki basamağa hazırlar; yeter ki fark etmeyi bil.”