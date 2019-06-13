Kırıkkale'de korkunç zincirleme kaza: 2 ölü 17 yaralı

Kazada ölenlerin Bekir Gök ile Serdar Alakurt olduğu tespit edildi.

TIR şoförü Kenan Küçükkaya ile Emine Nur, Zeliha Nur, Yusuf Buğra, Murat Gömeç, Yeşim Alakurt, Dursun Ali Alakurt, Zinnet Alakurt, Mahmut Kerem, Kübra Damat, Yaren Damat, Kıymet Arslan ve Ayşe Coşkun ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ile birlikte toplam 17 kişi de yaralandı.