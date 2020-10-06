Kırıkkale'de köprüden düşen otomobilde sıkışarak gelen feci ölüm
KIRIKKALE'de kontrolden çıkıp köprüden yuvarlanan otomobil hurdaya döndü. Acı kazada 63 yaşındaki sürücü sıkışarak can verdi.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abuseyf Mecit (63) yönetimindeki 06 FT 0954 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek köprüden aşağı düşmesi sonucu duvara çarptı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 63 yaşındaki sürücü Mecit'in sıkıştığı otomobilde talihsiz bir şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Abuseyf Mecit’in sıkışan cansız bedeni otomobilden çıkartıldıktan sonra otopsi yapılması üzerine hastane morguna kaldırıldı.
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