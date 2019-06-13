Kırıkkale'de karayolunda tehlikeli yürüyüş

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kırıkkale'de karayolunda tehlikeli yürüyüş

KIRIKKALE'de, trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkıp, araçlara aldırmadan yürüyen yaya, kameraya yansıdı.

Kırıkkale'de karayolunda tehlikeli yürüyüş - Sayfa 1

KIRIKKALE-Kayseri karayolunun Alpaslan Türkeş Bulvarı mevkinde meydana gelen olayda; ismi henüz öğrenilemeyen vatandaş, yola çıkıp üzerine gelen araçlara doğru yürümeye başladı.

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Kırıkkale'de karayolunda tehlikeli yürüyüş - Sayfa 2

Karayolunda yürüyen kişiyi gören sürücüler şaşırdı.

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Kırıkkale'de karayolunda tehlikeli yürüyüş - Sayfa 3

Yayaya çarpmamak için yavaşlayıp manevra yaparak yanından geçen sürücüler, yola devam etti.

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Kırıkkale'de karayolunda tehlikeli yürüyüş - Sayfa 4

Hem kendi canını hem de sürücüleri tehlikeye sokan kişi, bir süre sonra yol kenarında bulunan başka bir kişi tarafından kenara çekildi.

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