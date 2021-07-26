Kırıkkale'de fiyatını duyan inanamadı! Çok nadir bulunuyor: Gece kalkıp...

Anadolu ırkı heybetli çoban köpekleri, büyük gövdeleri ve yabani hayvanlara karşı sürüyü korumadaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Uzun, ağır, çok kaslı ve sahiplenici oluşları onları diğer hayvanlara göre ön plana çıkarıyor.