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Kırıkkale'de bu köpeklerin fiyatını duyan şaştı kaldı! Çok nadir bulunuyor: Gece kalkıp...

İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de bu köpeklerin fiyatını duyan şaştı kaldı! Çok nadir bulunuyor: Gece kalkıp...

KIRIKKALE'de yaşayan Nadir Kandıralı, çocukluktan gelen sevgisiyle özel ırk olan Anadolu çoban köpeği, kangal, Aksaray malaklısı ve akbaşları özenle yetiştiriyor. Köpeklerin fiyatı ise duyanları şaşırttı.

Kırıkkale'de bu köpeklerin fiyatını duyan şaştı kaldı! Çok nadir bulunuyor: Gece kalkıp...

Anadolu ırkı heybetli çoban köpekleri, büyük gövdeleri ve yabani hayvanlara karşı sürüyü korumadaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Uzun, ağır, çok kaslı ve sahiplenici oluşları onları diğer hayvanlara göre ön plana çıkarıyor.

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Kırıkkale'de bu köpeklerin fiyatını duyan şaştı kaldı! Çok nadir bulunuyor: Gece kalkıp...

Bahşılı ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Nadir Kandıralı da, evinin bahçesinde oluşturduğu alanda güçlü yapılarıyla ‘Anadolu aslanı’ olarak bilinen Aksaray malaklısı, iri gövdesiyle ‘bozkırın kralı’ olarak nitelendirilen Kangal, korumacılık özelliği yüksek Anadolu çoban köpeği ve akbaş cinslerine itina ile bakıyor.

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Kırıkkale'de bu köpeklerin fiyatını duyan şaştı kaldı! Çok nadir bulunuyor: Gece kalkıp...

Hayvan sevgisinin çocukluktan geldiğini kaydeden çiftlik sahibi Nadir Kandıralı, Anadolu ırkı çoban köpeklerinin cesaret ve koruyuculuğuyla tanındığına dikkat çekti.

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Kırıkkale'de bu köpeklerin fiyatını duyan şaştı kaldı! Çok nadir bulunuyor: Gece kalkıp...

Burada üretim de yaptıklarını kaydeden Kandıralı, “Çocukluktan geliyor bu sevgim benim. Ortaokul 7. sınıfa gidiyordum. Sokaktaki köpeklerle çok ilgileniyorum. Sokaktan bir köpeği tutup eve getiriyordum." dedi.

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