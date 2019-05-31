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Kırıkkale Üniversitesi rektör yardımcısı 3 sınavda başarısız olan kızını işe aldı

Kırıkkale Üniversitesi rektör yardımcısı 3 sınavda başarısız olan kızını işe aldı

Kırıkkale Üniversitesi Rektör yardımcısı Nihat İnanç’ın kızı araştırma görevlisi olmak için üç üniversitede sınava girdi ve başarılı olamadı. Ayşenur İnanç başarıyı babasının okulunda yakaladı, sınavda ikinci olmasına rağmen birinciyi eleyip işe girdi.

KIRIKKALE Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nihat İnanç’ın kızı Ayşenur İnanç, araştırma görevlisi olabilmek için ilk olarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki sınava girdi ve 46’ıncı oldu. Ardından şansını Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde denedi ama sonuç değişmedi yine 46’ncı sırada yer aldı ve kazanamadı. Ayşenur İnanç, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde de sınava girdi. Ancak burada da 29’uncu sıraya girebildi ve kazanamadı.

Birinci yerine ikinci olan işe alındı

Ayşenur İnanç, aynı ay girdiği Kırıkkale Üniversitesi sınavında ise 34 adayı eleyerek ikinci oldu. Birinci sırada yer alan Mehmet Can Sürmeli ondan 15 puan fazla almıştı. Ancak işi o değil babası rektör yardımcısı olan Ayşenur İnanç aldı.

İş kızıma daha çok uyuyordu

Baba Nihat İnanç, tartışmalı atamayı, “Kızımın şartları buna daha çok uyuyordu." diye savundu. Nihat İnanç, "Çünkü kızımın yaptığı bir yüksek lisans programı var. Kırıkkale Üniversitesi, yüksek adaylar için lisans ya da doktora şartını koyuyor. Böylece, bir bölümün eleman alınacak ilgili anabilim dalında, birebir çalışan adaylar tercih ediliyor. Ki en doğru yöntem de elbette budur. Bu bağlamda Kırıkkale Üniversitesi’nin çıkmış olduğu ilanda, ilan edilen çok sayıda kadroya, çok az başvuru sahibinin başvurusu kabul edilmişti. Hatta bazı bölümlere, başvuruların hiçbirisi kabul edilmemişti ve çok sayıda kadro boş kalmıştı. Benim kızımın da başvurduğu kadroya sadece iki kişinin başvurusu kabul edilmişti” dedi.

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