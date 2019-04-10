Kırgız gelinin katilinin ifadesi dehşet : 'Yengemin üzerine oturdum'

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl şubat ayında yaşanan olayda Mehmet Çetin, yengesi Ekaterina Çetin'i gece yarısı boğarak, öldürdü. Cinayetin ardından kendi evine giderek uyuyan, ertesi gün polise teslim olan Mehmet Çetin ifadesinde, ağabeyi ve yengesinin boşanma aşamasında olduğunu, yengesini birkaç defa başka erkeklerle kafeteryada otururken gördüğünü öne sürdü. Olay akşamı yeğenlerinin kendi evinde olduğunu ifade eden Çetin, yengesini nasıl öldürdüğünü ise şöyle anlattı: