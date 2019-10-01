Kırgın Çiçekler’in Meral’i Aleyna Solaker cesur pozuyla ortalığı yaktı geçti
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan Aleyna Solaker yeni pozuyla ortalığı yaktı geçti.
2006 yılında oyunculuk kariyerine küçük yaşta iken başlayan 24 yaşındaki Aleyna Solaker, ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parladı ve büyük bir popülerlik kazandı.
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2 sezondur ekranlardan uzak olan güzel oyuncu sosyal medyadaki cesur pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
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Sosyal medya hesabından cesur pozunu paylaşan Aleyna Solaker, 3 saat içinde 50 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
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Hayranları güzelliğine yönelik ifadeler kullanırken, “Güzel prensesim” diyen takipçileri cesur hallerini beğendiklerini belirten yorumlar yaptı.
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